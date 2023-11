Sein Timing sitzt. „Der 1,93-Mann Elias Eilinghoff ist ein Schauspieler mit Swing“, hieß es im Vorjahr in der Jurybegründung zum Nestroy-Preis, den der gebürtige Duisburger für sein präzises Spiel in der Nebenrolle in „Karoline & Kasimir“ erhielt. In seiner ersten Saison als Ensemblemitglied am Wiener Volkstheater. „Musikalität spielt bei dem Beruf eine sehr große Rolle, weil es viel um Rhythmik, Timing und Gespür geht“, sagt der 33-Jährige zur Kleinen Zeitung. Wer den exakten und ungemein präsenten Körperarbeiter einmal auf der Bühne gesehen hat, weiß, wovon die Rede ist. „Ich bin sehr perfektionistisch. Es ist mir wichtig, immer on point zu sein und den richtigen Zeitpunkt zu finden.“ Egal, ob in Claudia Bauers vibrierendem Theaterhit „humanistää!“, in der Game-Show „Du musst dich entscheiden!“ oder in der konzentrierten Theateradaption von Ingmar Bergmans Filmklassiker „Szenen einer Ehe“, wofür er 2023 als bester Hauptdarsteller beim Nestroy-Preis nominiert war.

Eine geborene Rampensau war der schlaksige Darsteller nicht. Im Gegenteil. „Ich war immer eher schüchtern, in mich gekehrt. Die Vorstellung, in die Theaterwelt einzutauchen, war zunächst absurd für mich.“ Während er die Bühne rockt, meidet er als Privatperson Tanzflächen. Das erste Vorsprechen in Berlin hat ihm nach dem Abitur und einem Theaterprojekt in Bochum seine Mutter „spendiert“. In Frankfurt studierte er Schauspiel. „Es wurde bei mir sehr schnell ein komödiantisches Talent entdeckt, das mir gar nicht so bewusst war.“ Die Lacher des Publikums waren ihm von Anfang an sicher. Seine Lehrenden hätten ihm „verklickert, dass das Komödienhafte in der Tragödie, die Fähigkeit zur Tragödie ein tolles Mittel ist, das ich zur Verfügung habe“.

Nach Fixengagements am Theater Basel und am Residenztheater München holte ihn Volkstheater-Direktor Kay Voges nach Wien, wo er schon davor am Schauspielhaus oder in Festwochen-Produktionen zu sehen war. „Ich bin mit einer großen Ehrfurcht nach Wien gekommen. In eine Stadt, in der Theater einen hohen so Stellenwert hat. Dann ging gleich alles Schlag auf Schlag. Ich wurde groß besetzt und hatte die Möglichkeit, mich auszubreiten.“ Tragikomische Rollen dominieren, in „Szenen einer Ehe“ verkörpert er mit skulpturaler Haltung eine universelle Figur. Ab Samstag ist er als Truffaldino in Carlo Goldonis Meisterwerk „Der Diener zweier Herren“ unter der Regie von Antonio Latella zu sehen. „Meine Figur des Dieners steht sehr zentral für den Komödianten. Sie hat etwas total Tragisches, Teuflisches, Böses und Dämonisches. Für mich hat diese Figur viel mit Mephisto zu tun.“ Wie er sich Rollen aneignet? „Als Schauspieler bin ich jemand, der sehr auf seine Intuition vertraut und auf Körperarbeit und Sprachnutzung setzt.“

Seine Größe, erzählt er, und muss schmunzeln, sei während der Ausbildung ständig Thema gewesen. „Es gibt sehr viele kleine, sehr begabte, tolle Schauspieler. Aber wenige große.“ Und: „An der Schauspielschule wurde mir oft gesagt: Nutze deine Größe und mach dich nicht klein! Ich arbeite daran.“ Das heimische Publikum goutiert seine Arbeit.