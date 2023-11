Vergangene Woche luden der Künstler Jonathan Meese und seine Mutter Brigitte ins Wiener Volkstheater zum Kunsttalk: Dort drehte sich alles um die 93-Jährige und, so das Mutterzsöhnchen, „über ihr spannendes Leben und alles, was die Welt bewegt“. Der nächste Meese-Talk ist schon fixiert: Am 20. Februar 2024 wird sich der 53-Jährige die Bühne mit dem Autor und Filmemacher Alexander Kluge teilen. Unter dem Motto „Kosmische Miniaturen & Kunst im Welt(en)raum de Large“ wird das Duo „über die ganz großen Zusammenhänge von hier bis zum Mond - aber mindestens bis zum Jupiter“ sinnieren.

Jonathan und Brigitte Meese: „Wir schreien uns auch an.“ © Christoph Kleinsasser

Man müsste die Politik abschaffen, findet Jonathan Meese. Ohne Ideologie schafft der Mensch es nicht, meint seine Mutter. © Christoph Kleinsasser

Brigitte Meese über die Arbeit mit ihrem Sohn: „Er hat mir, als ich Mitte 60 war und mein Arbeitsleben endete, eine neue Art des Lebens geschenkt.“ © Christoph Kleinsasser