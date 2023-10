Ein geheimes Zimmer in den Medici-Grabkapellen in Florenz, in dem sich Michelangelo 1530 zwei Monate lang versteckt hatte, um sich der Rache der Herrscherfamilie Medici zu entziehen, wird ab dem 15. November kleinen Gruppen von Besuchern zugänglich gemacht. Das teilte die Direktorin des Florentiner Bargello-Museums, Paola D Agostino, zu dem die Grabkapellen gehören, bei einer Pressekonferenz am Dienstag mit.

Lediglich Gruppen von maximal vier Besuchern werden den Raum betreten können. Das Zimmer wurde 1975 zufällig von einem Leiter der Kapellen, Paolo Del Poggetto, entdeckt, der damals auf der Suche nach einem neuen Ausgang für Touristen war. Das Zimmer war von Michelangelo während seines erzwungenen Aufenthalts gestaltet worden.

© Francesco Fanfani

Die Zeichnungen auf den Kammerwänden haben bisher nur wenige Menschen zu Gesicht bekommen. „Dieser Ort ermöglicht den Besuchern die einzigartige Erfahrung, mit der Kreativität Michelangelos in direktem Kontakt zu kommen“, so D Agostino.

Die begrenzte Anzahl von Besuchern pro Zeitfenster, die in den Raum gelassen werden können, ergibt sich aus der Notwendigkeit, die Zeit, in der die Zeichnungen dem LED-Licht ausgesetzt sind, mit längeren Perioden der Dunkelheit abzuwechseln. Unter der Leitung von Dal Poggetto verbrachten Experten Wochen damit, den Putz von den Wänden mit Skalpellen zu entfernen. Als die Schmutzschicht verschwand, kamen Dutzende von Zeichnungen zum Vorschein, von denen viele an Michelangelos große Werke erinnern.

© Luigi Navarra

Ein Aufstand hatte die Medici-Herrscher der Stadt 1527 ins Exil getrieben. Obwohl sie seine Kunst zuvor gefördert hatten, hatte Michelangelo die mächtige Herrscher-Familie verraten und sich mit anderen Florentinern gegen ihre Herrschaft verbündet. Als sie einige Jahre später wieder zurück an die Macht kamen, war das Leben des 55 Jahre alten Künstlers in Gefahr. Daraufhin musste er sich verstecken. Er nutzte die Zeit, um neue Werke zu planen. Skizzen davon, sind in dem versteckten Raum nun schon bald zu sehen.