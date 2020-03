Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Teil des neuen, dichten Programms des Musikvereins: Cecilia Bartoli. © Schuller

Der Musikverein für Steiermark durchlebt eine historische Phase. „Seit 205 Jahren haben wir nie pausiert“, sagt Generalsekretär Michael Nemeth. Selbst gegen Ende des 2. Weltkriegs wurde gespielt. Und Nemeth hat auch keinerlei Ambitionen, Konzertpläne der Coronakrise ganz zu opfern. Für die abgesagten Konzerte im März hat man bereits großteils Ersatztage gefunden. Und so soll es bleiben. Alles, was in der laufenden Saison noch abgesagt werden muss, soll nach Möglichkeit auf später (bis in den Juni 2021) verschoben werden.