Interview mit Barbi Marković„Staub“ im TiB: Seelen, sauber eingeschachtelt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Barbi Marković © APA/HERBERT NEUBAUER

Einem Werbeslogan zufolge haben wir es gerne „nicht nur sauber, sondern rein“. Staub gibt es nur als etwas, das wegmuss. Wieso machen Sie ihn zum Thema eines Stücks?

Barbi Marković: Na ja, denkt man darüber nach, was Staub eigentlich ist, kommt man ziemlich bald drauf, dass im Staub alles steckt, was das Leben ausmacht. Sogar wir selbst. Gleichzeitig bekämpfen wir ihn. Und indem wir ihn bekämpfen, produzieren wir ihn. Aber das eigentliche Thema des Stücks ist die Zukunft: Es geht darum, wie wir künftig wohnen werden. Mir ist an den Renderings und Bildern heutiger Immobilienprojekte aufgefallen, wie da ein staubloses, perfektes Dasein propagiert wird. Da hatte ich die Idee, diese Visualisierungswelten Wirklichkeit werden zu lassen.