Neue Schauspielhaus-Bürger*innenbühne"Theater ist immer ein Risiko"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zehn Wochen lang wurde geprobt: Die Bürger*innen auf der Bürger*innenbüne. © Lupi Spuma

Eine Theaterproduktion mit buchstäblicher Fallhöhe schlägt am Freitag im Grazer Schauspielhaus ein neues Kapitel auf. Die in dieser Saison begründeten Bürger*innenbühne startet mit Büchners Leonce und Lena (Premiere 25. Jänner), das in der Regie von Simon Windisch zu einer vertikalen Angelegenheit wird: Ein an einen Katzen-Erlebnisparcours erinnerndes Gerüst dient darin als Spielwiese für die neun Laiendarsteller.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.