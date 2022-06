„Was möchtest du mit deinem Leben machen?“ Entscheidungen treffen, eine Karriere aufbauen - Andrew (Cooper Raiff) weiß es noch nicht. Seine Freundin Maya schon. Sie geht nach Barcelona. Andrew zieht erst einmal wieder bei seiner Mutter (Leslie Mann), Bruder David (Evan Assante) und Stiefvater Greg (Brad Garrett) ein. Statt hoch hinaus oder weit weg erst mal hinter die Fast Food Theke.

Doch dann ergibt sich doch noch eine Chance. Als Andrew auf einer Bar Mitzwa von Davids Freunden Kids zum Tanzen animiert, wird er vom Fleck weg von einem Haufen jüdischer Mütter als Partystarter engagiert. Und dann lernt er am selben Abend auch noch die junge Mutter Domino (Dakota Johnson) und ihre autistische Tochter Lola (Vanessa Burghardt) kennen.

Da er mit dem Mädchen sofort gut auskommt, bittet Domino ihm an, für sie zu babysitten. Die charmante, unangepasste Frau imponiert Andrew. Er beginnt sich mehr zu erhoffen. Doch nicht nur ist Domino bereits mit Joseph (Raúl Castillo) verlobt. Die rund zehn Jahre ältere Frau versteht auch, dass sie, gefestigt in ihrer Existenz, vermutlich nicht die abenteuerliche Gefährtin für Andrews Suche nach sich selbst und seinen Zielen sein kann.

In seinem 2020 veröffentlichten Shithouse arbeitete sich Raiff bereits an den Herausforderungen des Übertritts ins Erwachsenenalter ab. "Cha Cha Real Smooth" ist abermals ein unterhaltsamer Trip durch einen Sommer, in dem jugendlicher Idealismus auf erwachsenen Realismus trifft, und in dem die schmerzhaftesten Erfahrungen oft die beste Schule sind. Denn am Ende, so der Film, müssen wir alle, egal, in welchem Alter, über unseren Schatten springen, um wirklich glücklich zu werden.

"Cha Cha Real Smooth" ist auf Apple TV+ zu sehen.