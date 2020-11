Nach Schlaganfall"Rote Rosen" ohne Karl Dall - wie es weitergeht

Facebook

© APA/EPA/WALTER BIERI

Die Schauspielerin Anna Mennicken kehrt nächstes Jahr zu den "Roten Rosen" zurück. Als Zimmermädchen Vivien Palowski wurde sie in der ARD-Telenovela bekannt. Zusammen mit Hannes Lüder (Claus Dieter Clausnitzer) brach sie nach Bhutan zu einer spirituellen Reise auf. In Hollywood lernte sie später auf einer Poolparty den Musikproduzenten Richie Sky kennen und verliebte sich in dessen Sohn. Als künftige Millionärin kommt sie zurück, um ihren Junggesellinnen-Abschied zu feiern.

Nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Komiker Karl Dall (79), der den Rockstar Richie Sky spielen sollte, bleibt die Rolle zunächst unbesetzt. Dies bestätigte ein Sprecher. Am vergangenen Mittwoch hatte Dall in Lüneburg einen Schlaganfall erlitten. Die Szenen wurden umgeschrieben. Die neuen Folgen der 18. Staffel mit Mennicken sind Anfang Jänner zu sehen. "Rote Rosen" läuft nachmittags im Ersten. Nach ARD-Informationen war ursprünglich geplant, dass Dall von Mitte Jänner an über 15 Folgen hinweg zu sehen sein sollte.