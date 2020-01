Facebook

Mehdi Dehbi in der Rolle des al-Masih © Hiba Judeh/Netflix (Hiba Judeh/Netflix)

Gut möglich, dass sich die brasilianische Satiretruppe Porta dos Fundos in den letzten Wochen wie im falschen Film vorgekommen ist. Deren Werk „A Primeira Tentação de Cristo“ (Die erste Versuchung Christi), das auf Netflix zu sehen ist, wurde in Brasilien zunächst von einem Gericht in Rio de Janeiro verboten, bis der Oberste Gerichtshof die Entscheidung Ende letzter Woche wieder aufgehoben hat. Politiker und Geistliche machten gegen den Film Stimmung, in dem Jesus einen schwulen Freund hat, Maria Marihuana raucht und die heiligen drei Könige mit einer Prostituierten auf einer Party auftauchen. Bei der Debatte ist es nicht geblieben, denn auf das Büro der Satiriker wurde bereits ein Brandanschlag verübt.