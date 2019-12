"All I Want for Christmas Is You"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mariah Careys Christmas-Song hat die US-Charts erobert © (c) AP (Kamran Jebreili)

25 Jahre nach Erscheinen hat es Mariah Careys Weihnachtssong "All I Want for Christmas Is You" an die Spitze der US-Billboard-Charts geschafft - als erster Weihnachtssong seit 61 Jahren. 1958 stand das Chipmunks-Lied "The Chipmunks Song" auf Platz 1. Zugleich ist es Mariah Careys 19. Nummer-1-Hit. Sie liegt damit nur noch ein Lied hinter den Beatles.

Mariah Carey teilte ihre Freude über das frühe Weihnachtsgeschenk bei Twitter: "Wir haben es geschafft", schrieb die 49-Jährige. Den Post versah sie unter anderem mit einem weinenden Smiley und einem Weihnachtsbaum-Emoji. Ihre Fans freuten sich mit ihr: Ihr Tweet sammelte innerhalb kurzer Zeit fast eine Viertelmillion Likes.

Mariah Carey veröffentlichte "All I Want for Christmas Is You" im Jahr 1994. In dem Jahr schaffte es das Lied laut Billboard auf Platz zwölf der Radio-Charts. Da es nicht als Single herausgebracht wurde, kam es nicht in die Hot 100. Die beste Platzierung gab es 2018 - der Song erreichte Platz 3.