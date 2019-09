Facebook

Celine Dion kommt nach Wien © APA/AFP/ALICE CHICHE

Seit dem 18. September ist Weltstar Celine Dion mit ihrer "Courage"-Tour auf Welttournee. Nun steht fest, dass die 51-jährige Popsängerin dabei auch in Österreich Station machen wird: Am 15. Juni ist die Kanadierin in der Wiener Stadthalle zu erleben. Tickets für die Show in Wien sind online ab dem 2. Oktober und regulär ab dem 4. Oktober erhältlich.