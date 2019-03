Neuer Song "Die Ärzte": Abschied, ja, aber anders als gedacht

Facebook

Bela B und Farin Urlaub von den Ärzten © (c) EPA (KIRSTEN NEUMANN)

Lange hatte ein Buchstabenrätsel auf der Homepage der deutschen Punkband Die Ärzte für Gerüchte gesorgt, die Gruppe löse sich auf. Inzwischen steht aber fest: Darum ging es bei dem Rätsel nicht. Vielmehr hat das Trio einen neuen Song mit dem Titel "Abschied" veröffentlicht. Das Video zum Song gibt es übrigens in zwei Versionen (siehe unten): vegetarisch und vegan.

Zuvor hatten die Berliner Punker bei ihren Fans für Diskussionen gesorgt. Auf ihrer Internetseite war ein Songschnipsel mit der Textzeile "Manchmal ist es einfach Zeit zu gehn" zu hören gewesen. In einem Rätsel sollte außerdem ein Wort erraten werden, das mit den Buchstaben "Abs" begann. Vieles deutete also auf einen Abschied hin - als Lösung stellte sich nun aber das Wort "Abstrakt" heraus.

Was damit gemeint ist, verschweigen Gitarrist Farin Urlaub (50), Schlagzeuger Bela B. (56) und Bassist Rodrigo Gonzalez (50) noch. Doch der Hinweis "die ärzte 2019, erster Teil, stay tuned!" unter dem neu veröffentlichten Song lässt viele Fans hoffen: Erscheint vielleicht in diesem Jahr noch ein neues Album namens "Abstrakt"? Die Ärzte sind in den kommenden Monaten jedenfalls mit ihrer "Miles & More 2019"-Europatour unterwegs. Zudem gastiert das Trio am Nova Rock Festival (13.-16. Juni) im Burgenland.