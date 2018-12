Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein letztes Mal werden Slayer in Österreich spielen © APA/HERBERT NEUBAUER

Nach ihrer phänomenalen Wien-Abschiedsshow geben Slayer am Nova Rock (13. bis 16. Juni) in Nickelsdorf eine Zugabe. Es wird der letzte Auftritt der US-Band in Österreich sein. Außerdem kommen neben den bereits bekannt gegebenen Acts u.a. Smashing Pumpkins, Sum 41, Anthrax, Lamb Of God und Within Temptation ins Burgenland, berichtete der Veranstalter am Dienstag.

Neu hinzugekommen sind außerdem Three Days Grace, Behemoth, Beartooth, Mother's Cake, Starset, Out Last Night, Folkshilfe, Atreyu, I Prevail, Uncle Acid, Badflower, Beyond The Black und Waving The Guns. Für Unterhaltung sorgen außerdem J.B.O. Die vier Headliner Slipknot, The Cure, Die Toten Hosen und Die Ärzte standen bereits ebenso fest wie etwa Slash, Bonez MC & RAF Camora, Rob Zombie oder Dropkick Murphys.