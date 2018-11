Sie werden älter, wollen aber nicht ruhiger werden. Lars Ulrich kündigte jetzt in einem Interview an, dass Metallica noch 20, 25 Jahre weiter Musik machen wollen.

Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich hat noch lange nicht genug. © Amy Harris/Invision/AP

Sänger und Gitarrist James Hetfield ist 55. Lead-Gitarrist Kirk Hammett wird im November 56. Bassist Robert Trujillo ist auch schon 54. Genauso wie Schlagzeuger Lars Ulrich. Und Die Heavy-Metal-Legenden wollen noch mindestens 20 Jahre weiter Musik machen. Im Gegensatz zu ihren Kollegen von Slayer, die sich gerade auf ihrer 'Final World Tour' befinden, haben die Rocker noch Lust. Ulrich: "Viele Leute gehen in den Ruhestand, aber wir fühlen uns sehr energiegeladen und verjüngt. Ich meine, wir wollen noch lange Zeit mit dabei sein. Wir hoffen, dass wir weitere 20, 25 Jahre aus Metallica herausschlagen können. Ich weiß nicht, wie es aussehen wird oder wie es sich anhören wird, aber das ist in unseren Köpfen."

Im Gespräch mit dem Radiosender 93.3 WMMR sagte der Schlagzeuger, dass die Band ihren Fans noch viel bieten will: "Wir sitzen nicht herum und denken an Ruhestand hier oder da, bei uns ist eher das Gegenteil der Fall. Also würde ich sagen, dass wir stets langfristig denken. Und früher, als man 17 war, dachte man stets nur an die nächsten fünf Minuten. 'Wo ist das nächste Bier? Wuuh!' Heute hat man also eine andere Mentalität." Über mangelnden Erfolg kann sich die Band nicht beschweren:"Es ist verrückt. Es ist unglaublich. Es sind mehr junge Leute bei unseren Shows, als ich es je in Erinnerung hatte. Die Hälfte des Publikums ist unter 20."