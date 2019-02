Facebook

Lady Gaga hatte das wohl teuerste Schmuckstück des Abends © (c) APA/AFP/FREDERIC J. BROWN (FREDERIC J. BROWN)

Lady Gaga (32), die den Goldbuben für ihren Song „Shallow“ in „A Star is Born” gewonnen hat, sorgte bei der Oscar-Verleihung 2019 für das spektakulärste Schmuckstück des Abends: Die Schauspielerin trug ein 26 Millionen Euro teures Diamant-Collier mit 128 Karat aus dem Hause Tiffany. Das Collier dürfte einigen bekannt vorkommen: Audrey Hepburn (†63) hat es einst für ihren bekanntesten Film „Breakfast At Tiffany’s” getragen. Für ihr Outfit wählte Gaga außerdem eine schulterfreie Robe des Designers Alexander McQueen.

Charlize Theron

Die 43-Jährige hatte sich für die Oscarverleihung 2019 von ihren blonden Haaren getrennt. Sie überraschte mit einem braunen Kinn-Dazu trug sie ein langärmeliges Bob.Dior-Kleid mit Schleppe und großem Rückenausschnitt in Himmelblau. Für einen harten Kontrast sorgten ihre knallroten Lippen. Es wird ja schon seit längerem gemunkelt, dass Theron und Brad Pitt mehr als nur Freundschaft verbindet. Böse Zungen meinen, durch die neue Frisur eine Ähnlichkeit zu Angelina Jolie zu erkennen.

Charlize Theron (43) hatte sich für die Oscarverleihung 2019 von ihren blonden Haaren getrennt. Foto © (c) APA/AFP/MARK RALSTON (MARK RALSTON)

Billy Porter

Der Schauspieler aus der Netflix-Produktion "Pose" erschien in einem maßgeschneiderten Smokingkleid aus schwarzem Samt von Designer Christian Siriano (siehe Fotogalerie unten). "Mein Ziel ist es, durch das, was ich trage, eine wandelnde politische Botschaft zu sein. Ich will Erwartungen brechen. Was ist Maskulinität? Was bedeutet sie? Frauen tragen ständig Hosen, aber sobald ein Mann ein Kleid trägt, rastet jeder aus", verkündete Porter selbstbewusst.

