Fernsehen am 13. Mai

Demokratie unter Druck auf Arte © Arte

Demokratie unter Druck

Fast scheint es, als hätte Demokratie in den letzten Jahren einen schlechten Ruf bekommen. Diese Doku nimmt nicht nur die Verfechter, sondern auch Gegner der Demokratie unter die Lupe. Warum treffen Demokratie-Kritiker eigentlich den Nerv vieler Wähler?

Arte, 20.15 Uhr

Kreuz und Quer

Sei perfekt! So lautet immer öfter die Devise unserer Zeit. Doch welche Folgen hinterlässt die permanente Selbstoptimierung? Im Anschluss daran blicken mehrere über Hundertjährige auf ihr Leben zurück und erzählen, was im Leben wirklich wichtig ist.

ORF 2, 22.35 Uhr

Shtisel

Passend zum Song Contest in Israel: Serie über eine ultraorthodoxe Familie in Jerusalem. Im Mittelpunkt steht ein junger Rabbiner, der sich ausgerechnet in eine Geschiedene verliebt.

Auf Netflix

The Society

Serien-Neuinterpretation des Romans „Herr der Fliegen“. Eine Schülergruppe findet sich ohne Erwachsene in einer Kopie ihrer Stadt wieder. Ein Kampf ums Überleben beginnt.

Neu auf Netfli