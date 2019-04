Fernsehen am 10. April

Im "WELTjournal +" erinnern sich Pressefotografen an den Nordirland © (c) ORF

Weltjournal

Der ungelöste Brexit rückt den Nordirlandkonflikt wieder in den Vordergrund. Eine geschlossene EU-Außengrenze könnte alte Wunden aufreißen. In Anschluss erinnern sich im Weltjournal+ Pressefotografen an diese dramatische Zeit.

ORF 2, 22.30 Uhr

Schmerz lass nach

Chronische Schmerzen machen vielen Menschen das Leben zur Hölle. Diese Dokumentation stellt neue

Behandlungsmethoden vor.

3Sat, 20.15 Uhr

Our Planet

Diese achtteilige Doku-Reihe zeigt nicht nur die Schönheiten unseres Planeten, sondern vor allem auch, wie gefährdet die Erde ist.

Neu auf Netflix