Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders © Constantin Film

Das Parfum

Verfilmung des Kultromans von Patrick Süskind: Das Heimkind Jean-Baptiste Grenouille verfügt über ein einzigartiges Talent: den absoluten Geruchssinn. Er geht bei einem Parfumeur in die Lehre und plant den perfekten Duft zu kreieren, die Basis: Jungfrauen.

ATV 2, 20.15 Uhr

Am Schauplatz

In einem der reichsten Länder der Welt gibt es immer noch Menschen, die obdachlos sind. Besonders jetzt, im Winter, kann das lebensgefährlich sein. Das am Schauplatz-Team fragt Betroffene nach ihren Schicksalen und Helfer nach ihren Erfahrungen.

ORF 2, 21.05 Uhr

RE:Rebellion in Frankreich

Die Gelbwesten halten Frankreich weiterhin in Atem: Wer steckt dahinter und wer ist Jacline Mouraud, die mit einem Facebook-Posting die Protestbewegung ins Rollen gebracht hat?

Arte, 19.40 Uhr

Polar

Mad Mikkelsen als Auftragsmörder, der in Ruhestand gehen will. Sein Chef will sich die hohe Ablösesumme sparen und will den Profikiller um die Ecke bringen. Doch so einfach ist das nicht.

Neu auf Netflix