Fernsehen am 27. Jänner

Unsere Erde

Was bewegt unseren Planeten Erde, was macht ihn besonders? 3sat beleuchtet den ganzen Tag über in Reportagen und Dokus den „Blauen Planeten“, Höhepunkt ist die vierteilige Doku „Abenteuer der Lüfte“, die die Kontinente aus der Vogelperspektive zeigt (ab 20.15 Uhr)

3Sat, ab 6.30 Uhr

Das Leben des Brian

Der naive und eigentlich unauffällige Brian, zur selben Zeit wie Jesus geboren, wird gegen seinen Willen als Messias verehrt. Irrwitze Kult-Satire der genialen britischen Komiker „Monty Python“. Im Anschluss wird dann noch deren „Die Ritter der Kokosnuss“ gezeigt.

Tele 5, 20.15 Uhr

Am Goldenen See

Henry Fondas letzte Kinorolle brachte ihn einen Oscar ein: Mit Katharine Hepburn spielt er ein altes Ehepaar, das den angeheirateten Teenager-Sohn der Tochter betreuen soll. Berührend.

Arte, 20.15 Uhr

Nebel im August

Die wahre Geschichte von Ernst Lossa, der in den 1940ern als „schwer erziehbar“ in der Psychiatrie bei Dr. Veithausen (Sebastian Koch) landet - und damit im Euthanasieprogramm. Erschütternd.

ZDF, 22 Uhr