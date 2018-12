Fernsehen am 29. Dezember

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Juergen Maurer als Harri Pinter © ORF/Petro Domenigg

Sport-Jahresrückblick 2018

Die Eltern erfolgreicher Sportlerinnen und Sportler wie Anna Gasser, Marcel Hirscher, Rallye-Dakar-Sieger Matthias Walkner oder Dominic Thiem lassen das Jahr Revue passieren und erzählen von ihren Ängsten, aber auch Geschichten aus der Kindheit der Stars.

ORF eins, 14.45 Uhr

Harri Pinter, Drecksau

Harri Pinter (Juergen Maurer) ist Mitte 40, aber in den 1980ern stecken geblieben, als er mit dem KAC den Meistertitel holte. Als ihm Freundin Ines (Julia Cencig) abhanden kommt, muss er schleunigst erwachsen werden. Großartige Komödie mit viel Herz und Kärntner Schmäh.

ORF eins, 20.15 Uhr

Galileo Big Pictures

Das sich selbst zerstörende Banksy-Bild, die eingestürzte Autobahnbrücke in Genua, der „March for our lives“: Aiman Abdallah zeigt die spektakulärsten Bilder des Jahres 2018.

Pro 7, 20.15 Uhr

Wer ist Hanna?

Hanna wurde von ihrem Vater (Eric Bana) zur Kampfmaschine ausgebildet. Sie soll den Tod der Mutter durch eine CIA-Agentin (Cate Blanchett) rächen. Spannende Arthouse-Action.

Servus TV, 22 Uhr