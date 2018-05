Facebook

Oscarnominierung für Michelle Williams als Marilyn Monroe © KK

My Week with Marilyn

Großes Schauspielkino in der Hommage an Marilyn Monroe: Michelle Williams („Manchester by the Sea“) glänzt in der Rolle der

unglücklichen Leinwand-Diva, in die sich der Filmfreak Colin (Eddie Redmayne) am Set verliebt. Wunderbare Rückschau aufs Kino von gestern.

ServusTV, 20.15 Uhr

Zufällig ... Liebe

Als künftige Frau von Prinz Harry füllt sie vor der royalen Hochzeit die Gazetten: Meghan Markle. Aber: Wie ist sie als Schauspielerin. In der Romantikkomödie mimt sie die lebenslustige Mindy, die unbedingt ihre Mitbewohnerin mit Kevin zusammenführen will. Kitschig.

Disney, 20.15 Uhr

Iran - Vom Gottesstaat zur Großmacht

Von der „Achse des Bösen“ bis zum zentralen Akteur im Nahen Osten: Die Doku zeichnet spannend nach, wie der Iran seine militärische und politische Position ausgebaut hat.

Arte, 20.15 Uhr

Universum: Wüstenkönige

Preisgekrönte, bildgewaltige Doku: Wie lange wird es noch Löwen in den endlosen Dünen der Namib geben? Will und Lianne Steenkamp begleiteten die Wüstenkönige zwei Jahre lang.

ORF 2, 20.15 Uhr