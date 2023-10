Füxe

Sie sind jung, ehrgeizig, elitär und sauffreudig: die Füxe. Sie alle wollen Mitglied in der Burschenschaft werden. Auch Adem Kameri (toll: Valon Krasniqui). Er, weil ein Zimmer in der Villa nur 150 Euro pro Monat kostet. Ein Schnäppchen für den BWL-Studenten und Kosovo-Deutschen, der sich als Adam Kamer ausgibt. Großartige Milieustudie, die Fragen von Identität und Zugehörigkeit unter der Regie von David Clay Diaz ("Me, We") und Susan Gordanshekan, die auch das Drehbuch schrieben, souverän, glaubhaft und perspektivenreich in vier Teilen verhandelt. Die ZDF-Reihe "Das kleine Fernsehspiel" ist seit 60 Jahren fixer und verlässlicher Programmpunkt für aufregende Entdeckungen im mutigen, eigenständigen und widerspenstigen deutschsprachigen Nachwuchskino. Mit der ersten Serie – einem Vierteiler – gelingt aber ein TV-Glücksfall.

0.10 Uhr, ZDF sowie schon jetzt in der Mediathek

Das Mädchen von früher

Dunkles Krimidrama von Lena Knauss: Kommissarin Maria Voss (Nina Kunzendorf) wird zu einer verkohlten Leiche gerufen. Ein 15-jähriges Mädchen verbrannte. Warum verschluckte es noch davor einen Schlüssel? Versehrte Figuren, bedrückender Plot, düsterer Wochenstart.

20.15 Uhr, ZDF

Bergwelten: Die Schobergruppe

Mehr als 40 benannte Dreitausender kennzeichnen die Berggruppe im Schatten des Großglockners. Kennerinnen und Kenner bezeichnen die wilde Alpenregion gerne als Klein Tibet. Aufregende Tour durch ewige Hochtäler, schroffe Grate und einsame Gipfel.

20.15 Uhr, ServusTV

Mehr zum Thema Streaming-Kritik "The Continental": Hereinspaziert ins Killer-Hotel Streaming-Kritik Filmkritik "El Conde" Augusto Pinochet schlürft junge, gemixte Herzen Filmkritik "El Conde"

Dancer in the Dark

Selma hört nicht, sieht nicht, sie fühlt. Lars von Triers Film, in dem Björk als Mutter begeistert, die für eine OP für ihren Sohn schuftet.

21.55 Uhr, Arte

Wildes Norwegen

Wunderbares Land der unendlichen Weiten und der Extreme: Nach Island zählt Norwegen zur Nation mit der geringsten Bevölkerungsdichte. Ein wilder Trip zu Braunbären, Polarfüchsen, Seeadlern, Papageientauchern und Basstölpeln. Achtung, kann Fernweh auslösen.

20.15 Uhr, 3Sat

Die Geträumten

Zum 50. Todestag von Ingeborg Bachmann wiederzusehen: der betörende Briefwechsel-Film mit Anja Plaschg und Laurence Rupp.

0 Uhr, ORF 2