Wenn die nächste Hitzewelle anrollt, werden die Grills im ganzen Land startklar gemacht. Was dann auf den Rost kommt, scheidet allerdings die Geister. Von den einen strikt vom Speiseplan verbannt, führt für andere für den vollkommenen Genuss kein Weg am Fleisch vorbei. Dabei steht das Fleischessen angesichts teilweise eklatanter Missstände beim Tierwohl und die durch die Fleischindustrie verursachten CO 2 - Emissionen nicht nur beim Umweltschützern in der Kritik.



Für alle, die weiterhin nicht auf das Tier am Teller verzichten wollen, erkundet Jungköchin Paula Bründl, Gewinnerin der Sat.1- Kochshow "The Taste" im zweiten Teil der Servus-TV Doku "Fleisch! Wild unterwegs" die vielfältigen Möglichkeiten, auf verantwortungsvolle Weise hochwertiges Fleisch zu genießen. Für die Salzburgerin, die nach ihrem Erfolg bei "The Taste" 2021 eine Lehre in renommierten "Steirereck" begann und die selbst Jägerin ist, darf hochwertiges Fleisch, insbesondere Wild aus den heimischen Wäldern, in der Küche nicht fehlen. So sehen das auch Schweinezüchter Matthias Löcker und der Haubenkoch Rudi Obauer aus Werfen. Zu sehen ist "Fleisch! Wild unterwegs" heute um 21.10 auf Servus TV.