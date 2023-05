"Die Notlüge"

Im Gegensatz zu den Landkrimis ist bei dieser Stadtkomödie aus Graz der Dialekt kaum zuordenbar, zudem ist der Patchwork-Alltagswahn nach dem ersten Spielfilmdrehbuch von Pia Hierzegger, die auch in einer Hauptrolle zusehen ist, ein Kammerspiel, das fast ohne Außenaufnahmen auskommt. Das Urbane bzw. Grazer Lokalkolorit sind in „Die Notlüge“ eine Randnotiz. Durch köstliche, trockene Sätze in den Dialogen unterhält die wunderbar besetzte Produktion aus 2016/2017 allemal.

ORF 1, 20.15 Uhr

"Kochen als Weltanschauung"

Jahrhundert-Koch Eckart Witzigmann berichtet vom Wandel der Speisen, kocht lokale Hausmannskost auf Sterne-Niveau und reflektiert die neuen Ansprüche an die zeitgemäße High-End-Küche. Für die Doku traf er u. a. seinen Freund und Kollegen Heinz Reitbauer.

ORF 2, 23.15 Uhr

"Immerstill"

Im ORF war der dritte Kärntner Landkrimi ein Quotenhit: Die Besetzung mit Christina Cervenka ragt in der passablen Inszenierung heraus.

ZDF, 20.15 Uhr

"Lügen und Geheimnisse"

Nach dem Tod ihrer Adoptiveltern macht sich Hortense, eine junge Optikerin aus London, auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter. Bei den Filmfestspielen von Cannes wurde Mike Leighs Regie-Arbeit mit der Goldenen Palme und dem Darstellerinnen-Preis (Brenda Blethyn) geehrt. Arte, 20.15 Uhr



Themenmontag: Essen to go

Für die erste Reportage „Essen online einkaufen“ wurde getestet: Wie frisch sind die Waren, wie akkurat die Lieferung? Was zahlt man für die Bequemlichkeit, nichts selbst heimschleppen zu müssen? Im Anschluss um 21.05 Uhr wird das schnelle Essen für unterwegs beleuchtet.

ORF III, 20.15 Uhr

"Hidden Figures"

„Unerkannte Heldinnen“ lautet der Untertitel des Dramas, das auf einer wahren Geschichte aus den 60er-Jahren basiert. Stark!

Sat.1, 22.05 Uhr







Radiotipps

Punkt eins. Ö 1, 13 Uhr. Über eine nicht aufschiebbare Entscheidung: Heimpflege oder Pflegeheim? In Österreich sind rund 947.000 Menschen „auf irgendeine Art und Weise in die Pflege und Betreuung einer/eines Angehörigen involviert“, schreibt die „Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger“ auf ihrer Internetseite. Mitdiskutieren kann man unter Tel. 0800 22 69 79 oder per Mail: punkteins@orf.at

Treffpunkt Gästeliste. Ö 3, 22 Uhr. Sonst ist das Klima ihr Thema, heute ist es die Musik: Klimaaktivistin Lena Schilling legt zwei Stunden lang ihre Lieblingshits für die Ö3-Gemeinde auf.