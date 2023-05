Universum: Wales - Britanniens schönste Wildnis

Werden Sie in diesem Jahr auf Urlaub fahren? Falls es an der Inspiration mangelt, könnte die heutige Universum-Folge über Wales Überzeugungsarbeit leisten. Der kleinste Landesteil Großbritanniens, der mit Schroffheit im Norden und sanften Hügeln im Süden verzückt, steht nicht zufällig gerade heute im Fokus. Die Ausstrahlung ist ein Verweis auf die anstehende Krönung des ehemaligen Prince of Wales und nunmehrigen König Charles III. Die Feierlichkeiten finden am Samstag statt.

20.15 Uhr, ORF 2

2 Minuten 2 Millionen

Nach der Aufregung in der Vorwoche – zwei Investoren hatten das Studio erbost verlassen – geht heute wieder alles seine geregelten Bahnen. Eines der Start-Ups, das um Investorengelder buhlt, will „Strommasken“ anbieten, diese sollen die Gesichtshaut straffen.

20.15 Uhr, Puls 4

Soko Linz

Mit zwei neuen Fällen geht die zweite Staffel der Krimireihe zu Ende. Einmal wird im Drogenmilieu ermittelt, danach legt ein Hacker ganz Linz lahm. Die Serie, die seit dem Frühjahr 2022 im ORF läuft, kann noch nicht mit guten Quoten

überzeugen.

20.15 Uhr, ORF 1

Fußball: Freiburg – Leipzig

Was Sturm gelang – der Cupsieg – streben in Deutschland auch SC Freiburg und RB Leipzig an. Im Bild: Leipzig-Trainer Marco Rose.

20.15 Uhr, ServusTV

Willkommen Österreich

Mime Gedeon Burkhard und die Medizinerin (mit Weltraumambitionen Carmen Possnig plaudern mit Stermann & Grissemann.

22 Uhr, ORF 1