"Cinderella"

Gütig und geduldig, aufrichtig und bildschön, so ist das Aschenputtel auch in Kenneth Branaghs Realverfilmung des Disney-Märchenklassikers aus dem Jahr 1950. Der alte Stoff wird mit Lily James in der Titelrolle und Cate Blanchett als böse Stiefmutter zum Vergnügen für die ganze Familie. Kinder können sich dem Zauber der Erzählung hingeben, Erwachsene haben ihren Spaß an satirischen und wunderbar überdrehten Momenten. Nominiert war der Film 2016 für den Oscar (Bestes Kostümdesign).

RTL, 16.45 Uhr



"Thementag Picasso"

Zeit seines Lebens hat Pablo Picasso nur einen kleinen Teil seines Werks der Öffentlichkeit preisgegeben. 1973 starb das Künstlergenie, dem Arte diesen Tag widmet. Etwa mit Dokus wie „Looking for Picasso“ (10.20 Uhr) und dem Spielfilm „Mein Mann Picasso“ mit Anthony Hopkins (13.10 Uhr).

Arte, ab 9.15 Uhr

"Solange du da bist"

Die Vorlage zu dieser charmanten Kinoromanze lieferte der französische Autor Marc Levy mit seinem gleichnamigen Bestseller. Einem Witwer in San Francisco wird der Geist einer Koma-Patientin (Reese Whiterspoon) ins Haus geschickt: lästig, lebhaft, liebenswert.

Sixx, 20.15 Uhr





Anlässlich des 90. Geburtstags von Montserrat Caballé am 12.. April holt der Spartensender „La Fille du Régiment – Die Regimentstochter“ aus dem Archiv. Der Opernklassiker von Gaetano Donizetti wurde 2007 in der Wiener Staatsoper unter TV-Bildermagier Brian Large mitgeschnitten.

ORF III, 20.15 Uhr

"Erlebnis Österreich"

Eine Reportage „zwischen OP-Saal und Küche“ verspricht dieses „Erlebnis Österreich“ über Putzen und Hygiene-Ansichten.

ORF 2, 16.25 Uhr

"Tatort: Donuts"

Im neuen Fall aus Bremerhaven geht es um Autotuner, die heimlich Wagen für nächtliche, qualmende Rennen entwenden.

ORF 2 & ARD, 20.15 Uhr



"Tatort": Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) lässt sich von Hanke (Tino Führer), ein Fahrer und Freund des Opfers, die Autostellplätze der besonderen Fahrzeuge zeigen © ORF





Radiotipps

Walek wandert. Ö 3, 9 bis 11 Uhr.

Da Claudia Stöckl schon wieder urlaubt, muss Tom Walek die Wanderschuhe schnüren. An seiner Seite: Melissa Naschenweng. Sportoutfit statt Lederhose und Wanderweg statt Schlagerbühne: Die Kärntnerin ist mit Walek in ihrer Heimat im Lesachtal zur Hubertuskapelle unterwegs und spricht mit ihm über die Liebe, ihre Musik und den Preis, den sie bezahlt hat, um in der Öffentlichkeit zu stehen.

Apropos Oper. Ö 1, 15.05 Uhr. Montserrat Caballé in Opern von Bellini – mit Ausschnitten aus „Norma“, „Il Pirata“, „La Sonnambula“, „I Puritani“ und „Adelson e Salvini“.