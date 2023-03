Auch wenn es mittlerweile offiziell Frühling ist, darf man sich dank des unbeständigen Wetters noch über gemütliche Netflix-Abende auf der Couch freuen. Mit welchen Highlights der Streaming-Riese den April einläutet? Ein Überblick.

Für Liebhaber schwarzen Humors: "Beef"

Dass man im alltäglichen Straßenverkehr auch mal Aggressionen entwickelt, kennen wohl viele. Bei Danny Cho ("The Walking Dead"-Star Steven Yeun) und Amy Lau (Comedienne Ali Wong) läuft das Ganze allerdings aus dem Ruder. Bei einem Unfall geraten der erfolglose Bauunternehmer und die nach außen hin perfekt erscheinende Selfmade-Unternehmerin aneinander und schaukeln sich gegenseitig immer weiter hoch – bis der Streit dermaßen außer Kontrolle gerät, dass er Auswirkungen auf deren gesamtes Leben hat. Anschauen kann man sich die zehnteilige Serie ab 6. April.

Für Fans von Weltkriegsdramen: "Transatlantic"

Im Marseille der 1940er-Jahre bauen der amerikanische Journalist Varian Fry (Cory Michael Smith) und Mary Jane Gold (Gillian Jacobs) ein internationales Rettungsnetzwerk auf, um den hellsten Köpfen Europas während des Zweiten Weltkriegs zur Flucht verhelfen. Die Serie, die auf der wahren Geschichte der Hilfsorganisation "Emergency Rescue Committee" basiert, ist ab 7. April auf Netflix verfügbar.

"The Last Kingdom: Seven Kings must die"

Letztes Jahr ist die Serie "The last Kingdom" nach insgesamt fünf Staffeln zu Ende gegangen, nun kommt der Spielfilm. "The Last Kingdom: Seven Kings must die" setzt dort an, wo die Serie zu Ende gegangen ist. Nachdem König Edward gestorben ist, geht es um die Frage der Thronfolge, den mehrere Erben für sich beanspruchen. Wer den Kampf für sich entscheidet, kann man ab 14. April verfolgen.

Für Romcom-Fans: "A Tourist's Guide to Love"

"A Tourist's Guide to Love" handelt von der Tourismus-Managerin Amanda Riley (Rachael Leigh Cook), die eine unerwartete Trennung verarbeitet, als sie auf einer beruflichen Reise nach Vietnam den Reiseführer Sinh (Scott Ly) kennenlernt. Und der stellt das Leben von Amanda komplett auf den Kopf. Die romantische Komödie ist ab 21. April auf Netflix verfügbar.

Emotionen pur mit "Immer für dich da"

Der erste Teil von Staffel 2 ist bereits im Dezember 2022 erschienen, jetzt folgt der zweite und damit der finale Teil der Serie. "Immer für dich da" handelt von den beiden besten Freundinnen Tully (Katherine Heigl) und Kate (Sarah Chalke), die im großen Serienfinale vor einigen wichtigen Entscheidungen in ihrem Leben stehen. Zu sehen ist die Serie ab 27. April.