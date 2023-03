Universum: Ein Jahr auf unserer Erde

Es ist die Reise unseres Lebens, die wir, wenn wir Glück haben,

90 Mal oder noch öfter durchreisen dürfen: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Dieser Dramaturgie folgt auch die neue „Universum“-Serie, gestaltet von Andrew Moorwood. In vier Folgen werden verschiedene Pflanzen und Tierfamilien durch die Jahreszeiten begleitet. Dabei ist begeisternd, wie geschickt sich das Leben auf der Erde auf die unterschiedlichen Tageslängen und Wetterbedingungen eingestellt hat. Auftakt heute: Winter.

20.15 Uhr, ORF 2

So lebt sich’s leichter

Wenn der Blick auf Körperwaage für Angstzustände sorgt, dann hat Ernährungsberaterin Holly Wilkonson einiges zu tun. In der neuen Reihe will sie Menschen dabei unterstützen, ihre Ernährungs- und Lebensgewohnheiten innerhalb von zwölf Wochen umzustellen.

20.15 Uhr, Puls 4

Floppt die Energiewende?

Die Doku legt den Fokus auf das Thema der Stromspeicher. Weil der Wind nicht immer weht und die Sonne nachts nicht scheint, kommt ihnen eine

zentrale Rolle zu. Der Film gibt einen Überblick auf die bestehenden Technologien und ihre Schwächen.

22.30 Uhr, 3sat

Meister des Todes 2

Der Justizthriller nimmt sich der Rüstungsindustrie an: Ein Waffenkonzern liefert illegal nach Südamerika und steht deswegen vor Gericht. Der Vetriebsleiter (Heiner Lauterbach) will aussagen und ist wenig später tot. Seine Frau (Veronica Ferres) möchte nun sein Werk vollenden.

20.15 Uhr, 3sat

Willkommen Österreich

Bestsellerautor Marc Elsberg (Bild) spricht über sein neues Buch, Herbert Grönemeyer über seinen anstehenden Auftritt in Wien.

22 Uhr, ORF 1