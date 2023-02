"Alles Opernball"

Am Tag nach dem Opernball analysieren Teresa Vogl, Wolfgang Reichl und Karl Hohenlohe im „Studio 2“ (ORF 2, 17.30 Uhr) den „Ball der Bälle“. Am Abend blickt Kristina Inhof auf die Höhepunkte zurück, zeigt u. a. die extravagantesten Auftritte. Johann-Philipp Spiegelfeld steht ihr als „Logenreporter“ zur Seite.

ORF 1, 20.15 Uhr

"First Reformed"

Eine intensive Charakterstudie hat Regisseur Paul Schrader, der mit seinen Drehbüchern zu „Taxi Driver“ und „Wie ein wilder Stier“ Kinogeschichte schreiben konnte, hier inszeniert. In diesem tiefschichtigen Drama lernt ein Geistlicher (Ethan Hawke) eine junge Frau (Amanda Seyfried) aus seiner Gemeinde kennen und wird so in den Kampf gegen Umweltsünden involviert. Sie ist schwanger, doch ihr Mann möchte kein Kind in eine Welt setzen, das durch die Klimakatastrophe verdorrt oder ersäuft.

3sat, 22.25 Uhr



Ethan Hawke als ehemaliger Militärpriester Ernst Toller © ZDF/Universal





"In den Augen von Johnny Depp"

Wer verbirgt sich hinter dem ausdrucksstarken Künstler Johnny Depp, der Ruhm und Schande gleichermaßen erfuhr? Dabei ist der 59-Jährige in vielen seiner Filme auf Antihelden abonniert. In seiner Anfangszeit in Hollywood war er noch ein Punkrocker.

Arte, 21.45 Uhr

"Heimatleuchten"

Vom Tristkogel bis nach Maishofen bei Zell am See erstreckt sich der etwa 30 Kilometer lange Oberlauf der Saalach im Pinzgau, der über Jahrtausende das Glemmtal geformt hat. Höfe und Almen prägen die Landschaft genauso wie das Skigebiet Saalbach Hinterglemm.

ServusTV, 20.15 Uhr

"Dampfnudelblues"

Der Beginn einer Erfolgsgeschichte: die erste Rita-Falk-Verfilmung 2013 mit Dorfpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) im mörderischen Bayern.

One, 21 Uhr







Radiotipps

Punkt eins. Ö 1, 13 Uhr. Fliegende Rätsel: Der Abschuss unbekannter Flugobjekte sorgt für Diskussionen und Spekulationen. Gäste: Brigadier Gerfried Promberger, Kommandant der Luftstreitkräfte des Bundesheeres, und Geophysiker Bruno Besser.

Konzert. Ö 1, 19.30 Uhr. In memoriam Friedrich Cerha: Ein Abend in Erinnerung an den Doyen der österreichischen zeitgenössischen Musik. Er wäre heute 97 Jahre alt geworden.

Psychologie to go! Podcast. Psychotherapeutin Franca Cerutti gibt Einblicke in ihre Praxis und in die Welt der Psychologie. In der aktuellen Folge geht es um Anorexie und die Hintergründe.