Bergwelten

Es war 1971 als vier Österreicher Skigeschichte schrieben: Robert Kittl, Klaus Hoi, Hansjörg Farbmacher und Hans Mariacher waren die ersten, die den Alpenhauptkamm komplett von Ost nach West auf Skiern überquert haben. Von der Rax bis Nizza, nicht auf der kürzesten, sondern der anspruchsvollsten Route. Rund 50 Jahre später machte sich erneut eine Expedition auf, um die 2000 Kilometer lange Tour mit insgesamt 90.000 Höhenmetern zu schaffen. „Bergwelten“ begleitete sie.

20.15 Uhr, Servus TV

Alles Walzer

Mirjam Weichselbraun stimmt mit ihren Gästen (u. a. Desirée Treichl-Stürgkh) auf den Wiener Opernball am Donnerstag ein.

20.15 Uhr, ORF 2

Lou-Anne & Martina

Das österreichische Mutter-Tochter-Gespann entzückte im Vorjahr bei "Germany's Next Topmodel": Lou-Anne gewann, Mutter Martina wurde Dritte. Die Puls 4-Reportage gibt Einblicke, wie die deutsche Modelshow ihre beruflichen und privaten Möglichkeiten verändert haben.

20.15 Uhr, Puls 4

How I met your father

Mehr als 200 Folgen brauchte die Serie "How I met your mother", um zu klären, wie Ted die Mutter seine Kinder kennenlernte. Beim Spin-Off, das heute auf ProSieben mit einer Doppelfolge anhebt, dürfte es schneller gehen. Wer spielt mit? Unter anderem Hilary Duff und Kim Cattrall.

20.15 Uhr, ProSieben

Somebody I used to know

Romantische Komödie, geschrieben und inszeniert von Dave Franco. Für alle, die sich auf den Valentinstag einstimmen wollen.

Prime Video