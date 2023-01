Mutterkreuz und Rassenwahn

Der heutige Holocaust-Gedenktag ist Anlass für eine Dokumentation, die den Blick auf die weibliche Seite des Nationalsozialismus lenkt. Frauen, propagandistisch genutzt als "Quellen der Zukunft", die den "stählernen Nachwuchs" für die Kriegsmaschine vorbereiteten, waren ein elementarer Bestandteil der Ideologie des Systems. Barbara Neceks Film zeigt neben der Struktur, vom Bund Deutscher Mädel bis zur Nationalsozialistischen Frauenschaft, die Beweggründe weiblicher Radikalisierung.

23.05 Uhr, ORF 2

Ungelöst – Cold Case Austria

Sie war 19, als Ulrike R. 1998 in Südtirol tot aufgefunden wurde. Der Tod der Steirerin beschäftigte auch den Kriminalreporter Hans Breitegger (Kleine Zeitung), der die Spur der jungen Frau verfolgte. Der zweite Fall erzählt von einem Mordanschlag in Kindberg im Jahr 2000.

20.15 Uhr, ATV

Sherlock Holmes

Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) und sein Dr. Watson (Jude Law) jagen in dieser Neuinterpretation (aus 2009) den mächtigen Anführer einer Weltuntergangssekte, der von den Toten auferstanden ist. Rasant und actionreich inszeniert von Regisseur Guy Ritchie.

20.15 Uhr, Puls 4

Kabarett: Alex Kristan

Alex Kristan kann sie alle: von Hans Krankl bis Andi Herzog und Heinz Prüller. Der Imitationskünstler widmet sich in seinem Programm "Jetlag" dem Thema Urlaub in all seinen Facetten, vom größten Koffer am Flughafen bis zur Peinlichkeit am Gratis-Buffet.

21.10 Uhr, ORF 1