Als Tobias Moretti noch unbekannt war (also vor seinem Durchbruch mit „Kommissar Rex“), sprach er als Tiroler Skilehrer Josef alias Joe diese legendären Worte aus der Feder von Felix Mitterer: „Zerscht wollen alle mit mir ins Bett und dann war i auf einmal die männliche Nutte.“

Was „Die Piefke-Saga“ mit dem Standardsatz „Ich reise ab!“ allerdings nicht zum Skandal machte. Es war das von Mitterer beißend entworfene Sittenbild zwischen Anbiederung und Ausbeutung des heimischen Tourismus, das Politik und Fremdenverkehrswirtschaft (so noch 1990 genannt) auf die Barrikaden brachte.

Dabei hatte der Autor „alles recht unschuldig hingeschrieben“, wie er in einem Interview erklärte. Der vierte und letzte Teil (entstanden 1993, noch kontroversieller, aber auch am wenigsten unterhaltsam) wurde lange Zeit vom ORF nicht ausgestrahlt. Heimatfilme sehen anders aus.

Heute und morgen bietet ORF III die Möglichkeit, alle Folgen zu sehen – um festzustellen, dass sich die Auswüchse des Massentourismus bis Corona nicht überholt, sondern bestätigt haben.

Ihr Fett bekommen jedenfalls Deutsche und Tiroler weg. Eine geplante „Russen-Saga“ mit Kitzbühel als Schauplatz hat Mitterer übrigens auf Eis gelegt. Kein Raum für Satire.

„Die Piefke-Saga“: 28. 12., ORF III, 20. 15 Uhr; am 29. 12. ab 17.05 Uhr.