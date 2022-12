Als „unglaublich wichtige Lebensschule“ beschreibt Ninaus sein Aufwachsen bei einer Pflegefamilie in der Oststeiermark. Den einfachsten Verhältnissen zum trotz, wusste der Heranwachsende: Beruflich sollte es etwas Künstlerisches werden. Kameramann, das würde ihn interessieren, dachte der 15-jährige Alfred und schrieb dem damaligen ORF-Direktor Helmuth Zilk: „Lieber Fernsehdirektor, ich bin 15 Jahre alt, gehe in Waltersdorf in die Schule und möchte Kameramann werden.“ So erzählt es Ninaus heute.