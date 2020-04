Das Fernsehmagazin "tele" stellt sich als "tele 14" neu auf

Facebook

Neuer Rhythmus, neuer Name: "tele 14". © KK

Am Donnerstag werden unsere Leser wie gewohnt an einem Donnerstag die Fernsehbeilage „tele“ der Kleinen Zeitung entnehmen können – mit einem Zusatz im Titel. Denn das TV-Supplement heißt mit der neuen Ausgabe „tele 14“, da die Erscheinungsweise von wöchentlich auf zweiwöchentlich umgestellt wird. Eine schnelle Reaktion auf den Einbruch der Werbeerlöse. „Die Idee wurde aus der Not, aus der Anzeigenkrise in Coronazeiten geboren“, erläutert Geschäftsführer Hans Metzger, der mit dem 20-köpfigen Team von „tele“ auf ein Produkt setzt, das „magazinhafter“ ist.

Denn der Fokus liegt künftig stärker auf redaktionellen Tipps und Anregungen sowohl zu Sendungen im linearen Fernsehen als auch zu Highlights bei den Streaming-Diensten. Streaming-Informationen zu Netflix, Sky X, Amazon Prime, Disney+ & Co. bekommen von nun an deutlich mehr Platz. „tele“ will ein Wegweiser durch den Dschungel des Programmangebots sein.

Auflage an der Millionengrenze

Neue Heftstruktur: Der tägliche Programmüberblick (in der morgigen Ausgabe umfasst er 17. bis 30. April) wird nun auf einer Doppelseite konzentriert, dafür gibt es bei einem Umfang von mindestens 48 Seiten mehr Flächen für Empfehlungen, Interviews und Hintergrundinformationen. Zudem werden die Rubriken „Aktiv und Gesund“ sowie „Entdecken und Genießen“ ausgebaut. Die Website sowie die „tele“-Apps bleiben unverändert.

So soll die Erfolgsgeschichte von „tele“, aus der Taufe im März 1989 gehoben, mit „tele 14“ weitergehen: Laut der jüngsten Media-Analyse nutzen 1,28 Millionen Leser das TV-Heft, das elf österreichischen Tageszeitungen und vier heimischen Wochenzeitungen beiliegt. Die verbreitete Auflage beträgt 968.000 Stück pro Ausgabe.