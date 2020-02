Facebook

Das ZDF ist sauer auf die ARD. Das Zweite Deutsche Fernsehen wirft dem Ersten vor, gegen den Rundfunkstaatsvertrag zu verstoßen. Stein des Anstoßes ist eine geplante Verlängerung der „Tagesthemen“ am Freitag, die sich dann mit dem „heute-journal“ überschneiden würden. Die Intendanten der mächtigen öffentlich-rechtlichen Sender liefern sich seither über die Medien ein bemerkenswertes Scharmützel: Das ZDF ortet einen Regelverstoß, weil sich die Journale der beiden Sender nicht überschneiden dürfen. Die ARD kalmiert, verweist auf die Vorteile für die Zuschauer und will am Plan festhalten.