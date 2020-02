Das Coronavirus verändert das Leben und Arbeiten von ORF-Korrespondent Josef Dollinger in Peking. Die Straßen sind verwaist, er selbst muss derzeit aus seiner Wohnung berichten. Und: Was er bei der nächsten Zugfahrt Wien-Peking mitnehmen würde.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Dollinger ist seit 2017 Korrespondent in Peking. © ORF

Alle Welt spricht vom Coronavirus, das sich in China noch immer ausbreitet. Wie geht es Ihnen damit, Herr Dollinger? Gibt es Momente, in denen Sie Panik oder Angst verspüren?

Josef Dollinger: Angst oder gar Panik habe ich nicht, weil in Peking die Gefährdungslage viel geringer ist als in Wuhan. Ich befolge aber die Anweisungen zur Prävention, also Gesichtsmaske in der Öffentlichkeit, oftmaliges Händewaschen und Menschenansammlungen meiden.