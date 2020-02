Facebook

Tim Cupal war zuvor in Washington und Brüssel. Seit Juli arbeitet er in Tel Aviv. © (c) ORF

Herr Cupal, Sie berichten seit 1. Juli aus Tel Aviv. Wie haben Sie die ersten Monate als Korrespondent in Israel erlebt?

Tim Cupal: Intensiv. Neu. Spannend. Gleich zum Einstieg habe ich über die Knesset-Wahlen im September berichten können und danach über das politische Patt zwischen Likud und Blau-Weiß. Wahlkämpfe sind ganz gut, um einzusteigen in ein Land, um die Probleme und Herausforderungen in einer Ausnahme-Situation kennen zu lernen, ein bisschen wie ein Druckkochtopf.