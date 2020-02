Netflix"Next in Fashion": Frisches Design mit einigen blinden Flecken

Facebook

Ein Duo als Tan France und Alexa Chung (mit Kandidat Daniel Fletcher) © Adam Rose/Netflix

Neu ist die Idee nicht, mit der Netflix Alexa Chung und Tan France losschickt, um den besten Modeschöpfer oder die beste Modeschöpferin zu küren: 18 Kandidaten sind es zu Beginn, die in der Reihe „Next in Fashion“ unter großem Zeitdruck konzipieren, ausschneiden, nähen. Ein buntes Rattern und Fluchen, das auf beachtlichem Niveau am Ende Herzeigbares hervorbringt. Natürlich stilecht auf dem Laufsteg.