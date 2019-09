Neue Folge auf ORF III"André Hellers Menschenkinder" mit Armin Wolf

Facebook

Armin Wolf bei der letzten Elefantenrunde im ORF © ORF

André Hellers intimes Gesprächsformat schafft Raum für besondere Begegnungen und umfasst mittlerweile eine prominente Gästeliste: In der Gesprächsreihe haben Schauspielerin Erika Pluhar, die mittlerweile verstorbene Elfriede Ott, Opernstar Elīna Garanča oder auch Skistar Marcel Hirscher aus ihrem bewegten beruflichen und privaten Leben erzählt.

"ZIB 2"-Anchor Armin Wolf gibt in der neuen Ausgabe der Gesprächsreihe Einblicke in seine akribische Vorbereitung auf Live-Interviews sowie in die ORF-Informationswelt und zeigt, wo die Herausforderungen in diesem Geschäft liegen. Das Format ist noch für sechs Tage auf der TV-Thek abrufbar.