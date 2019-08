Judith Hoersch übernahm mit der fünften Staffel die Rolle der beliebten Titelfigur Lena Lorenz in der Heimtfilmreihe von ORF und ZDF. Wir sprachen mit der 38-Jährigen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Judith Hoersch ist die neue Lena Lorenz © ORF

Wie kamen Sie denn zur „Lena Lorenz“-Rolle?

JUDITH HOERSCH: Ich erinnere mich noch genau, weil ich damals in Kambodscha am Strand saß und ausnahmsweise einmal W-Lan hatte. Da erreichte mich die Castinganfrage für „Lena Lorenz“. Ich kannte natürlich das Format und auch die Kollegin. Der ganze Prozess zog sich dann doch eine Weile, weil bei einem Sender viele Menschen mitreden und es war ja ein großes Wagnis, so eine Figur neu aufzustellen. Das sind dann nicht nur ein Casting, sondern viele Gespräche und intensive Momente.