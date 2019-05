Facebook

Paenda bei ihrem Auftritt in Tel Aviv mit "Limits" © (c) ORF/Zach-Kiesling

Es muss nicht die große Glanz- und Glamour-Ballade à la Whitney Houston oder eine überschwengliche Uptempo-Nummer bzw. Gute-Laune-Beschallung sein, das haben zuletzt der Portugiese Salvador Sobral und die Ukrainerin Jamala bewiesen, doch Paendas Titel "Limits" wurde angesichts seiner ESC-Untypischheit auch nicht als Kleinod wahrgenommen. Oder stand durch eine politische Botschaft wie bei "1944" (Jamala) im Fokus. Mag die Kopfstimme ohnehin manche Zuschauer und Zuhörer irritiert haben, zudem eine kleine gesangliche Unsicherheit geortet worden sein (was in beiden Semifinali freilich öfters vorkam), war der Zuspruch in der Kombination von Fachjuroren (fünf Köpfe pro Land) und Televoting des Publikums eben zu klein. Welche Platzierung die Steirerin tatsächlich im zweiten Halbfinale erreicht hat, wird vom Song-Contest-Veranstalter EBU erst im Laufe des Sonntags verlautbart, aber es hat eben nicht für die Top 10 gereicht.

