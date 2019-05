Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Abschied vom Ballroom: Roswitha Wieland und Stefan Petzner © ORF

In der Kombination von Jurywertung und Televoting (Anrufe bzw. SMS der TV-Zuschauer) musste Stefan Petzner das Parkett verlassen. Aus der Traum vom "Dancing Stars"-Finale! Das Publikum verzieh ihm diesmal wohl auch nicht, dass er das erste Training für das Halbfinale verschlafen hatte.

Doch was wurde heute im Ballroom neben zu viel Geblödel und Geplänkel bei den Interviews geboten? Den Auftakt im Semifinale machten Nicole Wesner & Dimitar Stefanin. Sie hatten einen Tango zu "Toxic" einstudiert, mit einer choreografischen Aufgabe von Nicole Hansen. Denn die Fachjuroren hatten persönlich beim Training vorbeigeschaut und ihre gewünschten Lifts, speziellen Hebungen und Schritte selbst vorgezeigt. „Meine Passion ist der Tango Argentino. Ich bin froh, da etwas einbauen zu können“, gestand etwa Nicole Hansen. Die nach der Darbietung im Ballroom "ganz stolz" auf dieses Paar war. Für Dirk Heidemann war es die bisher beste Leistung von Wesner & Stefanin. 35 Punkte! Der Streetdance, eine Neuerung bei "Dancing Stars", schlug ein: 40 Punkte. Höchstnote! Ihr Song dazu hieß "Show Me the Money". „Einfach nur wow“, so die Jury. Auch beeindruckt von Nicoles Sixpack.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.