Warten auf das neue ORF-Gesetz: Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist laut Gernot Blümel "noch nicht am Tapet". Aus dem Burgenland kommt ein Nein zur Budgetfinanzierung des ORF.

Bundesminister Gernot Blümel © APA/AFP/MIHAILESCU

Medienminister Gernot Blümel (ÖVP) hat Medienberichte, wonach die Entscheidung über die Finanzierung des ORF auf 2021/22 verschoben worden sei, nicht bestätigt. "Das ist nicht richtig", sagte er vor dem Ministerrat. O-Ton: "Das Thema (der Finanzierung, Anm.) war noch gar nicht am Tapet." Außerdem erklärte Blümel: "Wir haben das ORF-Gesetz derzeit in Verhandlung". Er betonte, dass es einen "Paradigmenwechsel" brauche. Der ORF müsse zum Partner heimischer Privater werden, damit sie gemeinsam eine "gute Konkurrenz" für Google und Facebook sein können. Die Frage, wie sich der ORF finanziert, halte er "nicht für die substanzielle", sagte Blümel auch am Dienstagabend im ORF-"Report". Wichtig sei, dass "eine ausreichende, langfristige Finanzierung sichergestellt" sei.

Zudem meldete sich der neue burgenländische Landeshauptmann zu Wort: Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat sein Nein zu einer Abschaffung der ORF-Gebühren und Finanzierung aus dem Budget bekräftigt. "Ich glaube, das wäre ein falscher Schritt", sagte er bei der Eröffnung der Konferenz "Regiomedia" an der Fachhochschule Eisenstadt. Er findet es "ganz wesentlich", die Finanzierungsstruktur des ORF unverändert zu erhalten.

Von einer Budgetfinanzierung halte er gar nichts, betonte Doskozil: Würde der ORF aus dem Bundesbudget finanziert, wäre vielleicht der nächste Schritt, "dass die Landesstudios aus den Landesbudgets finanziert werden", sinnierte Doskozil. Dem kann er nichts abgewinnen. "Es wird sich an der Finanzierung des ORF, so hoffe ich, nichts ändern", lautete seine Botschaft an die Bundespolitik.