Interview"Die Dinge" haben für Ö1-Journalistin Renata Schmidtkunz "ihren Glanz verloren"

Ging unter die Buchautorinnen: ORF-Journalistin und Theologin Renata Schmidtkunz © ORF

In Ihrem Buch „Himmlisch frei“ ist der Satz zu lesen: „Der Himmel ist leer geräumt, die Gottheiten haben ausgedient. Und wenn nicht, sind sie Konsumgüter im Supermarkt möglicher Weltanschauungen und Religionen.“ Laut einer aktuellen Umfrage glauben aber nach wie vor mehr als 50 Prozent der Österreicher an einen persönlichen Gott. Ein Widerspruch?

RENATA SCHMIDTKUNZ: Das widerspricht sich nicht. Wenn man Menschen eine solche Frage vorlegt, haben sie meist nur die Möglichkeit, mit „Ja“ oder „Nein“ zu antworten. Was ich beschreibe, ist mehr ein gesellschaftlicher Befund als eine subjektive Aussage oder Annahme. Religion spielt de facto in unserer Gesellschaft nicht mehr so eine große gesellschaftlich relevante Rolle wie noch vor zehn oder 15 Jahren. Das wiederum sagt etwas aus über die Übereinkunft, die unsere Gesellschaft getroffen hat. Ein Beispiel dafür ist die seltsame Diskussion über die kirchlichen Feiertage. Das waren bisher Dinge, die einfach gegolten haben. Und jetzt sagt man, jeder darf sich seinen persönlichen Urlaubstag nehmen, und nicht: Das sind die Traditionen, in denen wir groß geworden sind. Was wir sehen und feststellen, ist eine stetig vorangetriebene Spaltung unserer Gesellschaft. Und dagegen schreibe ich mit meinem Buch an.

