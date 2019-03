Facebook

Alle suchen die große Liebe und eine gut gelebte Partnerschaft - seit 1997 über Elizabeth T. Spiras Sendung © ORF

Seit November letzten Jahres bis kurz vor ihrem Tod am 9. März hat Elizabeth T. Spira noch an der 23. Staffel ihres Erfolgsformats „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ gearbeitet; morgen will der ORF bekannt geben, dass die geführten Interviews mit den Partnersuchenden im Sommer gesendet werden. Diese Interviews konnte freilich nur sie führen, Spiras Team wird in den kommenden Wochen allerdings noch einige Aufnahmen machen, die die Kandidaten bei ihren Hobbys oder sportlichen Betätigungen zeigen – stets ja ein Teil des „Bewerbungsporträts“.

