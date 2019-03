Parteienförderung"Falschinformation" - ORF-Redakteursrat weist Kritik des Kanzlers zurück

Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte am Mittwoch nach dem Ministerrat einen Ö3-Bericht als "ultimativ zugespitzte Form der Falschinformation" bezeichnet. Der Redakteursrat widerspricht: "Ö3 hat korrekt berichtet".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Der ORF-Redakteursrat weist die Kritik von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an einem Radiobericht über die Erhöhung der Parteienförderung zurück. "Ö3 hat korrekt berichtet", betonten Dieter Bornemann und Peter Daser in einer Aussendung am Mittwoch.

Kurz hatte Ö3 eine "ultimativ zugespitzte Form der Falschinformation" vorgeworfen. Aber nichts an dem Bericht sei eine Falschinformation, er entspreche den Tatsachen, stellte die Redakteursvertretung fest - und druckte zum Beweis den Text des Beitrag vom 20. März 7.00 Uhr ab. Darin ging es vorwiegend um Kritik der Opposition an der künftig jährlichen Valorisierung.

"Dass der Bundeskanzler lieber einen anderen Aspekt der Parteienförderung hervorhebt, nämlich dass die Erhöhung laut Parteiengesetz ursprünglich noch stärker ausfallen hätte können, als das nun geschieht und er sich zunächst für ein Aussetzen der Erhöhung ausgesprochen hat, ist sein gutes Recht", merkten Bornemann und Daser ab. Aber der Vorwurf einer "Falschberichterstattung" und des "Verbreitens von Falschinformation" auf Ö3 sei "entschieden zurückzuweisen".