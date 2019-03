Facebook

Relaunch der TVthek © ORF

Im neuen Outfit räsentiert sich die ORF-TVthek ihren Userinnen und Usern: Die Videoplattform zeigt sich ab sofort in einem erneuerten, modernen Design. Auch zahlreiche Services wurden im Zuge des Relaunchs optimiert.

Die Neuerungen im Überblick

Modernisierung des Designs: Der modernisierte Look der ORF-TVthek setzt auf prominent platzierte Teaserbilderh, die Hintergrundfarbe ist dunkler. Die Inhalte quer durchs ORF-TV-Programm werden übersichtlich und plakativ mit hohem Bildanteil in großzügigen Formaten präsentiert.

Optimierte Usability: Der Video-Content wird sowohl auf der neu gestalteten Startseite als auch innerhalb der einzelnen Rubriken und Lanes übersichtlicher und komfortabler präsentiert. Die Navigation ist - auch auf Basis von Zugriffsanalysen - ebenfalls reorganisiert worden. Deutlich abgeschlankt bietet sie dem Publikum nunmehr direkten Zugang zu wichtigen Bereichen der Website. Außerdem wird die bereits bestehende Favoritenfunktion nunmehr auch prominent in der Navigation angeboten. Wer nach Sendungen suchen will, der kann dies in der Übersicht "Sendung verpasst" tun, die sich in einer modernisierten Darstellungsform präsentiert.

Zur TVthek Die im November 2009 gelaunchte ORF-TVthek ist die erfolgreichste österreichische Videoplattform und bietet ein mehr als 200 Sendungen umfassendes, umfangreiches Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebot aller Programmgenres und aller ORF-TV-Sender. Hinzu kommen inzwischen 34 Videoarchive zu den unterschiedlichsten kultur- und zeithistorischen Themen, Additional Contents wie z. B. Langfassungen von Interviews sowie unkommentierte Live-Streams von Pressekonferenzen etc.

Noch mehr Österreich: Das Programm der ORF-Landesstudios wird ab sofort in der neuen sogenannten "Österreich-Bühne" noch prominenter präsentiert: Direkt unter den Top-Highlights aus dem nationalen ORF-TV-Programm werden auf der Startseite aktuelle Sendungen bzw. Berichte aus den Bundesländern empfohlen

Mehr Live-Streams: Der Live-Streaming-Bereich wird ebenfalls aufgewertet und übersichtlicher und klarer gestaltet. Infos zu weiteren demnächst startenden Live-Streams können durch einen Klick abgerufen werden, eine Unterseite zeigt noch detailliertere Auflistungen. Inhaltlich wird v. a. das Serviceangebot "Live Spezial" um weitere Pressekonferenzen und Veranstaltungen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport etc. ausgebaut.

Verstärkte Personalisierung: Erstmals können Userinnen und User der ORF-TVthek sowohl im Web als auch am Smartphone und Tablet individuell ihre persönlichen Wunschthemen in jeder möglichen und jederzeit änderbaren Kombination ranken, womit eine verstärkte Personalisierung möglich wird.

Verbesserte Barrierefreiheit. So werden ÖGS-Sendungen in einer eigenen Spalte in der Rubrik "Sendung verpasst" aufgelistet, Direktlinks zu Sendungen mit Gehörlosenservice (ÖGS und UT) und zu Sendungen mit Audiodeskription (AD) stehen sowohl im Flyout "Sendungen von A - Z" als auch auf der Seite "Sendungen nach Kategorien" zur Verfügung und es bestehen Filtermöglichkeiten nach Sendungen mit Gehörlosenservice (ÖGS und UT), Audiodeskription (AD) und Transkripten auf der Suchergebnisseite.

Die TVthek in Zahlen Mit 1,466 Mio. Userinnen und Usern pro Monat (ÖWA Plus 1. Qu. 2018) und 7,4 Mio. Visits im Monatsschnitt 2018 (interne Statistik) wird die Videoplattform ORF-TVthek intensiv genutzt. Die ORF-TVthek und Videos auf anderen ORF.at-Sites verzeichneten 2018 pro Monat im Schnitt gemeinsam 12,0 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 35,9 Mio. Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 161 Mio. Minuten.

Top-Promotion für das ORF-Programm. Wer wissen will, was in nächster Zeit an Highlights im ORF läuft, in die nächste Folge seiner Lieblingsserie hineinschnuppern will, oder sich über die großen Programmschwerpunkte der kommenden Wochen informieren will, kann dies in der neuen Startseiten-Rubrik "Demnächst im ORF-Fernsehen". Hier erlauben Trailer einen ersten Blick auf neue Sendungen und Sendereihen oder neue Folgen, TV-Events wie "Dancing Stars", oder große Unternehmens- und Programmschwerpunkte wie "Bewusst gesund", "Mutter Erde" und Zeitgeschichte-Specials.

Mehr Videoarchive in "History". Die zeit- und kulturhistorischen ORF-TVthek-Videoarchive sind von nun an unter "History" zu finden. Das Archiv enthält von den ORF-Landesstudios ausgewählte Videobeiträge und die Besonderheit, dass alle Beitragstexte zweisprachig angeboten werden. Inhaltlich widmen sich die Beiträge in diesem Archiv den sechs autochthonen Volksgruppen der Burgenlandkroaten, Roma, Slowaken, Slowenen, Tschechen und Ungarn in Österreich. Die bewegte politische Geschichte - von der Verfolgung unter der NS-Terrorherrschaft bis hin zum Kampf um Anerkennung - wird ebenso beleuchtet wie gegenwärtige Errungenschaften und anhaltende Konfliktherde.

Ausbau des Restart-Services. Auch das erst vor Kurzem um die "Bundesland heute"-Sendungen, Sendungen in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) sowie Volksgruppensendungen erweiterte "Restart"-Service wird schrittweise weiter ausgebaut. Bei "Restart" handelt es sich um eine Funktion, die es erlaubt, bereits laufende ORF-TVthek-Live-Streams neu von Beginn an zu starten.