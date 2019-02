Der Schauspieler Aaron Karl (29), jeden Montag als Meteorologe Lukas in der ORF-Serie „Walking On Sunshine“ zu sehen, über seinen berühmten Vater und neue Projekte.

Wirkt im Quotenhit "Walking on Sunshine" mit: Aaron Karl © (c) ORF (Thomas Ramstorfer)

In der sechsten Folge der erfolgreichen ORF-Serie „Walking On Sunshine“ am 4. Februar möchte sich Aaron Karl als Lukas beruflich nicht mehr verschaukeln lassen und will auch privat endlich wissen, ob er seiner Angebeteten Sophie (Miriam Fussenegger) trauen kann. Zudem gilt es ja noch das Geheimnis seiner Herkunft inklusive der Erbschaft zu lösen.

