Die ganze Familie liest mit.“ - „Jetzt habe ich die Zeitung endlich auch im Urlaub dabei.“ - „Ich pendle und verfolge am Handy laufend die Verkehrsnews aus beiden Regionen.“ Drei Leser, drei verschiedene Lebenssituationen - und für alle bietet das digitale Plus-Angebot der Kleinen Zeitung eine optimale Lösung.

David Bleiberger-Krajnc beispielsweise hat gerade alle Hände voll zu tun. Die Geburt seines zweiten Kindes steht unmittelbar bevor, ein Eigenheim muss endlich gefunden werden, der Job ist fordernd - für Nachrichtenkonsum bleibt kaum mehr Zeit. „Aber die Smartphone-App der Kleinen Zeitung hält mich immer und überall auf dem Laufenden, die wichtigsten Schlagzeilen verpasse ich ganz bestimmt nicht“, ist der Jungvater zufrieden. „Und zur Sicherheit lasse ich mir noch die Eilmeldungen via Push auf den Startbildschirm schicken.“

Die Zeitung schon am Vorabend lesen

Eine Kleine-Zeitung-Stammleserin und Online-Fan der allerersten Stunde ist die Villacherin Waltraud Trampusch. „Ich kann mir das Kleine-Digital-Abo nicht mehr wegdenken“, gesteht die Pensionistin, die sich vor allem für die neuesten lokalen Nachrichten interessiert. Praktisch also, dass im Plus-Paket auch alle multimedialen Elemente wie Videos und Fotos inkludiert sind. „Beim Frühstück liest mein Mann die Zeitung auf Papier, ich natürlich digital. Wenn dann eine spannende Geschichte neu reinkommt, kann ich sie ihm gleich als Erste weitersagen!“

Auch der Pölser Oliver Judmaier kennt die Kleine Zeitung von Kindesbeinen an. Als Betriebsleiter der Firma Jannach Lärchenholz beginnt sein Tag schon um 5.30 Uhr - natürlich mit dem Studium der Kleinen Zeitung. „Im E-Paper habe ich die aktuelle Ausgabe ja viel früher, das kommt mir sehr entgegen. Und durch die digitalen Plus-Inhalte werde ich tagsüber noch detaillierter und besser über alle entscheidenden Themen informiert.“

Melissa Cappelletto aus Klagenfurt ist ebenfalls ein Fan des umfangreichen Digital-Pakets. Die regionale Berichterstattung gefällt ihr ganz besonders: „Ich bin eine Kärntner Studentin in Graz und nutze natürlich die lokalen Serviceinhalte wie Wetter, Verkehr, Kinoprogramm oder Events. Gleichzeitig verpasse ich via App nichts Wichtiges aus meiner Heimatstadt.“

Ein Abo für die ganze Familie

Das Kleine-Zeitung-Plus-Angebot ist übrigens auf bis zu fünf Endgeräten nutzbar. So können zum Beispiel Kinder, die ins Ausland ziehen oder einen eigenen Haushalt gründen, beim Abo der Eltern mitlesen. „Meine Tochter in Deutschland, mein Sohn in Wien und ich teilen uns einen Zugang“, freut sich daher auch Gabriele Thoma aus Weinitzen.

Wir freuen uns ebenso und sagen ein herzliches Dankeschön: den über 30.000 Kleine-Zeitung-Digital-Lesern, die uns tagtäglich ihr Vertrauen schenken!

Tolles Gewinnspiel für alle Digital-Abonnenten

Als Dankeschön für Ihre Treue haben wir für Sie ein exklusives Gewinnspiel organisiert: Unter allen Teilnehmern verlosen wir drei attraktive Kurzurlaube für zwei Personen, eine hochwertige KitchenAid-Küchenmaschine, zwei Samsung-Galaxy-Tablets und drei Genusspässe. Alle weiteren Infos zu unserem Gewinnspiel finden Sie unter www.kleinezeitung.at/mein-gewinnspiel. Teilnahmeschluss ist der 28. 2. 2019.

Werten Sie jetzt Ihr Zeitungsabo auf!

Sie sind bereits 6- oder 7-Tage-Print-Abonnent der Kleinen Zeitung? Dann können Sie Ihr Abo um 3 € pro Monat aufwerten und erhalten zusätzlich 4 digitale Gratismonate von uns (Mindestbezugsdauer: 12 bezahlte Monate). Alle Infos zur Aufwertung Ihres Abos finden Sie unter www.kleinezeitung.at/abo-aufwerten oder unter der Telefonnummer 0800/875 875-33.

