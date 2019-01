Wenn der Mörder kein Geheimnis ist: Mit „Der Pass“ als deutsch-österreichisches Thrillerdrama in den tödlichen Alpen mit seinen Mythen baut Sky nach "Das Boot" sein fiktionales Exklusivprogramm weiter aus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Müssen den Serienkiller stoppen: Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek © Sky Deutschland/Wiedemann &

Für rund 500.000 Euro hätte sich der ORF an dieser neun Millionen Euro schweren Serie beteiligen können – doch einerseits befürchtete man in Wien zu wenig Mitspracherecht, anderseits wollte Sky als TV-Entertainment-Anbieter ohnehin gerne die Anstrengung wagen, es alleine und mit allen Möglichkeiten einer Pay-TV-Serie zu stemmen. Was etwa bedeutet: Die jeweiligen Folgen müssen nicht wie im linearen Fernsehen stets eine Länge von 45 Minuten haben und sie können durchaus expliziter sein, da man nicht auf die Jugendschutzkriterien angewiesen ist. Zudem wagt ein linearer Sender immer seltener eine horizontale Erzählweise über mehrere Wochen hinweg.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.